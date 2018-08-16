16.08.2018, 18:10

Урмас Рейнсалу: в Рийгикогу могло бы быть меньше депутатов! Я бы сразу подписался под этим

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Министр Урмас Рейнсалу считает, что армию чиновников не нужно увеличивать, но, на самом деле, можно было бы, наоборот, уменьшить количество членов Рийгикогу.

На пресс-конференции правительства была поднята тема, нужно ли изменить организацию работы Рийгикогу и как.

Рейнсалу сказал, что, несомненно, не является решением то, чтобы нанять еще чиновников. "Еще 100 советников не нужно, на Тоомпеа даже нет помещений", — рассуждал он.

Он указал, что количество членов Рийгикогу не в равновесии с численностью населения Эстонии. "Решением было бы, если бы состав парламента мог быть меньше. Я сто процентов подписал бы это".

Как известно, сейчас в Рийгикогу 101 депутат. Следующие выборы состоятся 3 марта будущего года.

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