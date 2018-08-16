Урмас Рейнсалу: в Рийгикогу могло бы быть меньше депутатов! Я бы сразу подписался под этим

На пресс-конференции правительства была поднята тема, нужно ли изменить организацию работы Рийгикогу и как.

Рейнсалу сказал, что, несомненно, не является решением то, чтобы нанять еще чиновников. "Еще 100 советников не нужно, на Тоомпеа даже нет помещений", — рассуждал он.

Он указал, что количество членов Рийгикогу не в равновесии с численностью населения Эстонии. "Решением было бы, если бы состав парламента мог быть меньше. Я сто процентов подписал бы это".

Как известно, сейчас в Рийгикогу 101 депутат. Следующие выборы состоятся 3 марта будущего года.