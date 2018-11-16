16.11.2018, 16:26

Урмас Рейнсалу отказался уходить в отставку: правительство способно достичь решения. Нравится это кому-то или нет — уже отдельная песня

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rus.delfi.ee
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Министр юстиции от партии Isamaa Урмас Рейнсалу собрал сегодня экстренную пресс-конференцию, на которой дал понять, что он не собирается уходить в отставку.

Однако на прямой вопрос, сложит ли он свои полномочия, если этого потребует глава правительства Юри Ратас, он ответил: ”Я никогда не держался за свое кресло”.

Он так же отверг возможность сотрудничества с партией EKRE. ”Национализм ( rahvuslus) партии Isamaa — уверенный в себе, позитивный и улыбающийся. Мы не партия ненависти. Я вижу, как пытаются посредством прессы задействовать различные санкции, чтобы Isamaa отступилось от своей точки зрения. Я могу заверить, что этого не произойдет”, — сказал Рейнсалу.

Министр юстиции заявил также следующее: «Эстонская республика на протяжении 27 лет по вопросу миграции придерживалась консервативной линии. В международных отношениях у всех национальных государств имеются свои интересы, их не нужно ни стесняться, ни отступаться от них. В силу своих национальных интересов Эстония стала одной из четырех стран ЕС, которые не присоединились к Договору ООН о миграции. Предложение Осиновского (об уходе в отставку — прим.ред), стало сюрпризом как для меня, так и для общественности. Свои мотивы пусть он объясняет сам. Если за этим кроется намерение поставить меня и Isamaa на колени, то ожидать такого не стоит».

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