Урмас Рейнсалу: Оккупация Эстонии как ”цветная революция”? Это слишком бредово даже для Яны Тоом

„Слишком бредово даже для Яны Тоом. Особенно неуместным был выбор места для подобных заявлений. Ставить под сомнение оккупацию Эстонии в эфире телеканала государства, являющегося правопреемником оккупировавшей нас страны, да еще и сравнить это с украинскими и грузинскими народными движениями”, — удивляется Рейнсалу. ”В то же время, заявление Яны Тоом хоть и следует осудить, но ее логика, будучи для меня совершенно неприемоемой, с другой стороны мне формально понятна и, по крайне мере, откровенна: если Эстония не была оккупирована, то не было и ущерба от оккупации, нечего расследовать, и тогда не может быть и возможного требования [о возмещении ущерба]. Расшифруем для остальной эстонской политической элиты, пребывающей в боязливой позиции по вопросу об ущербе от оккупации, аксиому Тоом в обратном порядке: если для вас нет права на возмещение ущерба для оккупации, то никакого ущерба и не было и тогда будто бы не было и самой оккупации”.

Рейнсалу добавил, что тут нечего добавить, кроме: спину прямо! ”Не соглашайтесь молча с риторикой Тоом! В вопросах исторической справедливости нет смысла играть в половину гласности эпоху Горбачева. Наша исходня платформа — правовое постоянство, международное право и позиции Рийгикогу относительно оккупации Эстонии и права на требование возмещения ущерба от оккупации. Все это не имеет смысла в перспективе скрывать за дипломатической вежливостью, пусть даже Правда иной раз менее удобна, чем полу-правда”.