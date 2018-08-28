28.08.2018, 15:50

Урмас Рейнсалу: Оккупация Эстонии как ”цветная революция”? Это слишком бредово даже для Яны Тоом

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rus.delfi.ee
EST 3
Urmas Reinsalu
Urmas ReinsaluFoto: Ilmar Saabas

”Прочел о высказываниях Яны Тоом на роосийском телеканале обо мне и моем латвийском коллеге, и об оккупации Эстонии, как о цветной революции”, — сообщил министр юстиции ЭР Урмас Рейнсалу.

„Слишком бредово даже для Яны Тоом. Особенно неуместным был выбор места для подобных заявлений. Ставить под сомнение оккупацию Эстонии в эфире телеканала государства, являющегося правопреемником оккупировавшей нас страны, да еще и сравнить это с украинскими и грузинскими народными движениями”, — удивляется Рейнсалу. ”В то же время, заявление Яны Тоом хоть и следует осудить, но ее логика, будучи для меня совершенно неприемоемой, с другой стороны мне формально понятна и, по крайне мере, откровенна: если Эстония не была оккупирована, то не было и ущерба от оккупации, нечего расследовать, и тогда не может быть и возможного требования [о возмещении ущерба]. Расшифруем для остальной эстонской политической элиты, пребывающей в боязливой позиции по вопросу об ущербе от оккупации, аксиому Тоом в обратном порядке: если для вас нет права на возмещение ущерба для оккупации, то никакого ущерба и не было и тогда будто бы не было и самой оккупации”.

Рейнсалу добавил, что тут нечего добавить, кроме: спину прямо! ”Не соглашайтесь молча с риторикой Тоом! В вопросах исторической справедливости нет смысла играть в половину гласности эпоху Горбачева. Наша исходня платформа — правовое постоянство, международное право и позиции Рийгикогу относительно оккупации Эстонии и права на требование возмещения ущерба от оккупации. Все это не имеет смысла в перспективе скрывать за дипломатической вежливостью, пусть даже Правда иной раз менее удобна, чем полу-правда”.

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