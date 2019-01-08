Урмас Рейнсалу Кристине Каллас: оставьте нас в покое с вашими враждебными к "эстонскости" теориями!

"<…> На сегодняшней пресс-конференции вы, должно быть, говорите о том, что в обществе есть наболевшая проблема, которая затрагивает многих людей, и "Ээсти 200" будет решать этот вопрос на свой лад. Но вопрос совсем не в образовательной интеграции. Вопрос в вашем глубоком убеждении, что эстонское национальное государство в том виде, как оно определено в Конституции, является анахронизмом и его следует выбросить в мусорный ящик. Вчерашняя акция кампании должна была обратить внимание на вашу реальную веру, что в Эстонии уже долгое время несправедливо обходятся с русскими и для устранения этого следует начать очищать общество от этнической принадлежности. Как вы сами метко отмечаете: "Не может быть Эстонии эстонцев". Кстати, но почему не может? Я эстонец со своей семьей и здесь, под моими ногами моя Эстония?

<…> Ваше кредо — вывод этнической принадлежности из политического пространства! Как вы вчера откровенно заявили: не может быть Эстонии эстонцев! Эстонец или человек другой национальности, ты можешь в вашем представлении быть в приватной сфере (что бы это ни значило), не более. И причины для этого представления у вас приведены черно-белым: потому что эстонское государство обидело, не извинилось, мало доверия. Так вы отмечаете и в своем известном интервью, что есть общая проблема взаимного доверия, эстонцы не доверяют русским и наоборот, русские мало доверяют эстонскому государству и эстонцы не доверяют российскому государству.