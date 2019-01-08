Урмас Рейнсалу Кристине Каллас: оставьте нас в покое с вашими враждебными к "эстонскости" теориями!

Невероятно, что с такой идеологией добиваются государственной власти. У меня к вам только одна просьба: оставьте нас в покое с вашими враждебными к "эстонскости" теориями! Вы прекрасно знаете, что ваш долгосрочный план означает конец прежде всего эстонского национального государства, а затем эстонского народа как народа государства. То, что для меня ужас этого сценария, для вас, разумеется, достоинство. Останется только право быть эстонцем на кухне. Ну, благодарю, нет! <…>"

Письмо полностью на эстонском языке читайте здесь.

Ответ Кристины Каллас Урмасу Рейнсалу:

”Дорогой Урмас,

Твое беспокойство об эстонскости, эстонском народе и сохранении эстонского языка абсолютно понятно. Для меня это также эмоциональная, личная и самая важная тема.

Я бы с большим удовольствием прочитала в твоем длинном письме, что ты, Урмас, будучи политиком с 15-летним, сделал для того, чтобы русскоязычные молодые люди, выросшие уже в независимой Эстонии (Таллинне, Нарве, Силлямяэ и Кохтла-Ярве), знали бы эстонский язык. Тот язык, за сохранность которого мы все так радеем, и на котором все могли бы разговаривать. Почему я, будучи директором Нарвского колледжа, до сих пор постоянно сталкиваюсь с молодыми людьми, которые здесь родились, выросли, получили образование, однако не могут связать и двух слов на эстонском? На словах очень легко защищать Эстонию и эстонский язык, однако гораздо сложнее — реально заниматься проблемами. Почему, дорогой Урмас, ты, сегодня стоя на страже интересов всей Эстонии, не можешь говорить о том, что все, родившиеся здесь с момента обретения независимости, за 28 лет овладели эстонским языком?

Урмас, ты как министр обороны в прошлом, очень хорошо знаешь, что раздробленность эстонского общества, существование общин в разных информационных пространствах — это самый большой риск для безопасности. Расходы на оборону Эстонии могут быть сколь угодно большими. Однако, если мы не можем сделать так, чтобы наша молодежь знала эстонский язык, и чтобы молодые люди росли в едином языковом и культурном пространстве, то в один решающий момент все наши усилия, направленные на укрепление государства, могут оказаться тщетными.

Партия ”Ээсти 200” обещала, что мы будем заниматься реальными проблемами страны, которые не решались годами. А реальная проблема Эстонии — в том, как построить общую для всех Эстонию, эстоноязычную, с единым культурным пространством и менталитетом. Создание единой системы обучения в Эстонии — это то, что нужно, наконец, довести до конца. И больше политики не имеют право находить себе оправдания, почему четыре года спустя молодые люди, получившие образование в Эстонии, не знают эстонского языка. Я надеюсь, Урмас, ты тоже окажешь содействие”!