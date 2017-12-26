Урмас Паэт о председательстве: мы слишком поспешно занимали нейтральную позицию по важным вопросам

Депутат Европарламента Урмас Паэт считает, что 2017 год был для Эстонии успешным и имидж председательства в Европе тоже позитивный. Но зато Паэт считает, что Эстония слишком спешила занять нейтральную позицию по многим важным вопросам.

"Имидж явно позитивный. Учитывая то, что оно передвинулось на полгода ближе", — сказал Паэт. Но что же могло бы быть по-другому? Паэт считает, что Эстония слишком спешила занять нейтральную позицию во многих важных вопросах. "У страны-председателя есть свои национальные интересы и позиции, их можно было бы смелее выражать", — отметил евродепутат.

Самыми важными и значительными темами уходящего года Паэт называет Brexit, иммиграционную политику, а также отношения с Россией на базе украинского кризиса и критическую ситуацию на Ближнем Востоке. "В окрестностях Европы полно конфликтов и войн, которые напрямую создают угрозу безопасности", — признал Паэт.

Вдобавок Паэт назвал экономические вопросы. "По-прежнему, например, в Южной Европе есть регионы, где безработица среди молодежи очень большая", — сказал Паэт и добавил, что это в свою очередь вызывает недовольство людей и крайне медленное повышение жизненного уровня.

По словам Паэта, Европарламент в новом году начнет с новой силой заниматься вопросами киберзащиты. "Сформируем позиции и направления Евросоюза в вопросах киберзащиты", — заявил Паэт.