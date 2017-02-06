"Уравновешенность", но "необдуманные планы": народ оценил деятельность Ратаса в 3,39 баллов

Лидер Центристской партии Юри Ратас занимает должность премьер-министра Эстонии более двух месяцев, и проведенный Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht опрос показал, что люди по-прежнему достаточно высоко оценивают его работу, несмотря на изменения в законодательстве, вызвавшие у общественности неоднозначную реакцию, пишет издание.

По результатам предыдущего опроса, проведенного в декабре, респонденты оценили работу премьера в 3,54 балла. В этот раз средний балл Ратаса составил 3,39. Примечательно, что его предшественник Таави Рыйвас ни разу не получал оценки, превышающей 3.

По-прежнему превалируют положительные отметки: очень хорошо и хорошо Ратасу поставили 30% респондентов (в декабре — 36%), плохо или очень плохо — 8% (в декабре — 6%). 32% оценивают его работу как удовлетворительную. 30% опрошенных затруднились с оценкой.

Graafik: Aili Väronen

Принимая во внимание обрушившуюся на правительство в последнее время критику, особенно со стороны Партии реформ, данную оценку можно назвать достаточно высокой.

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”В среднем, в каждой категории достаточно много тех, кто не определился с позицией. Деятельность правительства находится в начальной фазе, — сказал руководитель Turu-uuringute AS Юхан Кивиряхк. — Некоторые решения приняты, но плодов еще нет. Вероятно, люди дают правительству еще время. Определенные противоречия, действительно, прослеживаются, но, выходит, что избиратели не столь нетерпеливы, как политики на Тоомпеа”.

На удивление терпеливым оказался и электорат реформистов: 32% сторонников Партии реформ дали Ратасу хорошую или очень хорошую оценку, плохую или очень плохую поставили лишь 14%. Средняя оценка составила 3,21, что меньше, чем среди сторонников других партий, но все же превышает удовлетворительную.

”Стоит отметить, что средний балл, поставленный Ратасу сторонниками всех парламентских партий, превышает 3, — Несомненно, избиратель реформистов не радуется тому, что Центристская партия находится у власти, но, вероятно, Ратас видится им таким спокойным и уравновешенным, поэтому они выбрали выжидающую позицию. Негативных оценок не дается, основной является тройка”.

Опрос относительно деятельности премьер-министра проводится с мая 2015 года. Первая оценка предыдущего премьера Таави Рыйваса составила 2,57 балла, его самый высокий результат был зафиксирован в декабре 2015 года и составил 2,82 балла.

Из избирателей Центристской партии положительную оценку деятельности Ратаса дали более половины опрошенных, средний балл составил 3,88. Средний балл среди электората IRL составил 3,57, Социал-демократической партии — 3,44, EKRE — 3,35, Свободной партии — 3,25.

Многие не могут определиться

Тем не менее, при трактовке результатов опроса следует принимать во внимание и тот факт, что 30% респондентов не смогли поставить свою оценку (в декабре неопределившихся было 34%). По словам Кивиряхка, в случае с Рыйвасом эта цифра всегда была ниже 20%.

Таким образом, при формировании будущего рейтинга будет очень важно, какую позицию займут те, кто пока не сумел определиться.

Более высоко оценили работу Ратаса женщины, их средняя оценка составила 3,52. Неэстонцы оценивают премьера в 3,54, а жители Таллинна — в 3,51 баллов. Более половины опрошенных жителей Ида-Вирмуаа не смогли определиться с оценкой, а средний балл по региону оказался достаточно низким — 3,07.

"Свежие идеи, но необдуманные порою планы"

”Начало правительства Юри Ратаса было контрастным. Атмосфера азарта и свежести первых дней была молниеносно разрушена постыдной сагой министра по делам сельской жизни Мартина Репинского. Ратас потратил много времени впустую, прежде чем ситуация разрешилась, — комментирует результаты опроса эксперт исследовательского центра Praxis Анника Уудельсепп. — В качестве положительного контраста с прежним правительством можно отметить сотрудничество внутри коалиции, и, похоже, Ратасу удается сохранять хорошую рабочую атмосферу и отношения с остальными входящими в правительство партиями”.

Тем не менее, по ее словам, не все так гладко: ”Свежие идеи — это хорошо и необходимо, но долгий период нахождения ”вне власти” дает о себе знать внедрением в жизнь порою необдуманных планов”.

”Шероховатое начало, то есть скандал вокруг Репинского, Ратас разрешил очень четко. Он принес мир в партию. По своей сути самой важной и интересной поднятой Ратасом темой стала тема серых паспортов — смелый и разумный шаг в контексте выборов в органы местного самоуправления”, — отметила эксперт.

Чувство уверенности

”Во главе государства стоит в общем очень уравновешенный человек. Может, это и дает людям чувство уверенности, — комментирует результаты профессор Таллиннского технического университета Райнер Каттель. — Возьмем, к примеру, Юргена Лиги. Хотим ли мы все время такого рельефного и склонного к надменности политика? Дело вкуса. Быть острым на язык — не означает быть острым по сути. В последнее время мы это хорошо видели на примере Партии реформ. Нынешнее правительство является противоположностью, по своей форме оно местами округлое, но по сути предпринимает более острые шаги”.