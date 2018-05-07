07.05.2018, 13:19

Ура, на подходе лето! К концу недели обещают 22 градуса тепла


rus.delfi.ee
EST 14
Suvine rand
Suvine randFoto: Anni Õnneleid

По прогнозам синоптиков, уже к концу недели воздух прогреется до 22 градусов тепла.

По данным podoga.ee, во вторник ночью ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье до 11 м/с, к утру ветер станет северных направлений и ослабеет. Температура воздуха 2..8°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер в основном северных направлений 2-8 м/с, к вечеру станет восточных направлений. Температура воздуха 14..20, на побережье местами 10°С.

Среда, 09.05:
Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
Днем: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха 14..18, на побережье местами до 10°С.

Четверг, 10.05:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 4..9°C.
Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 16..21, на побережье местами 10°С.

Пятница, 11.05:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 5..10°С.
Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 17..22, на побережье местами 12°С.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Lux Express установит на следующие в Россию автобусы системы слежения

07.05.2018
Автобусная компания Lux Express установит системы слежения на автобусы следующие в Россию во время проведения Чемпионата мира по футболу. Требование по установке систем слежения действует для всех рейсовых автобусов, которые отправляются в города, где пройдут игры, в том числе и в Петербург.
Подробнее


ВИДЕО: Путин впервые показал новый президентский автомобиль российского производства

07.05.2018
Владимир Путин, вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, на инаугурацию на новом российском лимузине серии "Кортеж". Черный представительский седан доставит вступающего в должность избранного президента к Большому Кремлевскому дворцу, передает ТАСС.
Подробнее



ВИДЕО: В Кремле прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина

07.05.2018
В московском Кремле прошла торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. В современной истории России эта церемония прошла в седьмой раз. Ранее она проводилась в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106442002
167,40 €
100,44 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €

Тутберидзе раскрыла настоящее отношение Медведевой к Загитовой

07.05.2018
Известный тренер Этери Тутберидзе рассказала о поведении Евгении Медведевой после того, как российская спортсменка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2018. Слова Тутберидзе приводит Первый канал.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Реформист Денис Бородич отказался поддерживать вотум недоверия Таави Аасу

07.05.2018
Во вторник, 8 мая, в стенах Таллиннского городского собрания пройдет голосование по вотуму недоверия мэру столицы Таави Аасу (Центристская партия). Реформист Денис Бородич отказался в нем участвовать и на три месяца приостановил свои депутатские полномочия, пишет rus.err.ee.
Подробнее

МНЕНИЕ: Что если Путин решит пойти по ”казахстанскому” или ”белорусскому” пути, и будет править пожизненно?

07.05.2018
Когда в июле 2016 года в редакции крупного информационного холдинга РБК (RBK) было заменено руководство, все понимали, что это — плата за независимую редакционную политику, которая не устраивала Кремль. На встрече с новым руководством сотрудники редакции новостей попросили объяснить им, в чем был так виноват предыдущий редактор, что его потребовалось уволить.
Подробнее

ФОТО: Ратас встретился с финским коллегой Юха Сипиля

07.05.2018
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился сегодня в преддверии совместного юбилейного заседания правительств Эстонии и Финляндии со своим финским коллегой Юха Сипиля, чтобы обсудить общие интересы в контексте Европейского союза.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ