Ура, на подходе лето! К концу недели обещают 22 градуса тепла

По прогнозам синоптиков, уже к концу недели воздух прогреется до 22 градусов тепла.

По данным podoga.ee, во вторник ночью ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье до 11 м/с, к утру ветер станет северных направлений и ослабеет. Температура воздуха 2..8°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер в основном северных направлений 2-8 м/с, к вечеру станет восточных направлений. Температура воздуха 14..20, на побережье местами 10°С.

Среда, 09.05:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха 14..18, на побережье местами до 10°С.

Четверг, 10.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 16..21, на побережье местами 10°С.

Пятница, 11.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 17..22, на побережье местами 12°С.