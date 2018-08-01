Ура? Август обещает быть теплее и суше среднего

Согласно прогнозу метеослужбы, август, как и июль, будет теплее и суше среднего. Начало месяца, однако, ожидается переменчивое и может порадовать дождями.

Средняя температура в августе составит 15,4-17,5 градусов. Будет превалировать сухая погода, осадков ожидается меньше среднего: 68–103 мм. Распределение ливней неравномерно.

Более неустойчивой будет первая треть месяца, когда погоду будут определять области низкого давления с запада. Ожидаются дожди. Дожди, особенно 6 и 7 августа, могут быть крайне интенсивными и сопровождаться грозами. Далее главенство перейдет областям высокого давления и дожди пройдут лишь в некоторых местах.

Во второй трети месяца в некоторые дни воздух прогреется до 30 градусов.