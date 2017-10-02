Упразднение автобусного маршрута лишит жителей Причудья возможности ездить на работу и учебу

Еще в сентябре фирма Simple Express сообщила на своем сайте о закрытии трех автобусных линий из Таллинна.

Жители Придудья грудью встали на защиту маршрута Таллинн-Раквере-Алатскиви, которая для многих местных является не просто автобусной линией, а линией жизни, пишет Õhtuleht. В связи с этим оператор Simple Express фирма Eesti Buss решила отсрочить закрытие на два месяца.

Руководители местных самоуправлений, объединяемых в волость Муствеэ, отмечают, что это дает им время для поиска нового оператора. По словам мэра Муствеэ Макса Каура, закрытие линии поспособствовало бы провинциализации и уменьшению качества жизни в регионе.