Управу Ласнамяэ посетили представители американского посольства

На днях прошла дружественная встреча главы управы Ласнамяэ Марии Юферевой и представителя посольства США в Эстонии Брайана Тимм-Брока, которая стала площадкой для обсуждения ряда актуальных вопросов в культурно-образовательной сфере, сообщается в пресс-релизе.

Участники встречи обсудили возможности развития отношений между посольством Соединенных Штатов в Эстонии и управой крупнейшего района столицы, а также перспективы взаимодействия в сфере культуры и образования.

”Мы рады, что посольство Соединенных Штатов проявило интерес к нашему району и видит интерес для взаимодействия с управой Ласнамяэ. Это дает нам новые перспективы сотрудничества в культурно-образовательной сфере. Будем рады разного рода взаимодействию и возможной поддержке посольства США в различных проектах управы”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Так, в феврале этого года в рамках празднования юбилея Эстонской Республики в культурном центре ”Линдакиви” при поддержке посольства США в Эстонии состоялся бесплатный концерт джазовой музыки. Старейшина района отметила, что проведение таких совместных мероприятий внесет значительный вклад в укрепление связей и поспособствует укреплению культурно-образовательной сферы района в целом.