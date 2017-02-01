Управу Ласнамяэ посетила посол Молдавии в Эстонии

Во вторник, 31 января управу Ласнамяэ посетила посол республики Молдовы госпожа Инга Ионесий. Во встрече приняли участие старейшина района Мария Юферева и ее заместители Яанус Рийбе и Оксана Ялакас. Целью визита было развить сотрудничество на уровне двух стран и наладить культурные и экономические связи.

В ходе встречи были затронуты темы социального жилья, организация работы квартирных товариществ, обсудили вопросы экономического сотрудничества и совместные культурные мероприятия. Были намечены шаги для дальнейшего сотрудничества.

”Я очень рада, что это встреча состоялась. До сих пор я знакомилась с Эстоний на региональном уровне. Пришло время налаживать контакты со старейшинами районов Таллинна. Выбор пал на Ласнамяэ не случайно, ведь это самый большой район столицы и у него есть опыт сотрудничества с другими странами. На встрече мы обсудили много важных для обеих сторон вопросов и запланировали наладить взаимодействие между Молдовой и Эстонией на уровне районов. Было решено организовать встречи, визиты и наладить двустороннее сотрудничество. Очень надеюсь, что культурные и экономические связи между странами будут развиваться в положительном для обеих сторон русле”, — отметила посол Молдовы в Эстонии Инга Ионесий.

”Встреча прошла в очень приятной атмосфере. Нам удалось договориться и положить основу для нашей дальнейшей совместной работы. Было предложено установить и наладить экономическое сотрудничество. Молодва славится своими фруктами, овощами и винами. Для жителей Ласнамяэ, да и для всей Эстонии этот уровень партнёрства был бы очень интересным и полезным”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.