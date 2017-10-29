29.10.2017, 21:40

Управлять Тарту будут реформисты и центристы: коалиционное соглашение подписано

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rus.delfi.ee
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Jõulud Tartus 2015
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Реформисты и центристы в воскресенье, 29 октября, заключили в Тарту коалиционный договор.

На двоих у партнеров в горсобрании 27 из 49 депутатских мест, передает "Актуальная камера".

Коалиционные переговоры состоялись и с социал-демократами, но, по словам реформистов, точек соприкосновения с центристами больше, пишет rus.err.ee.

Кроме того, Партия реформ и Центристская партия заключили договор о сотрудничестве с избирательным союзом "За Тарту", который получил два мандата в горсобрании.

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