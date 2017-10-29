Управлять Тарту будут реформисты и центристы: коалиционное соглашение подписано

Реформисты и центристы в воскресенье, 29 октября, заключили в Тарту коалиционный договор.
На двоих у партнеров в горсобрании 27 из 49 депутатских мест, передает "Актуальная камера".
Коалиционные переговоры состоялись и с социал-демократами, но, по словам реформистов, точек соприкосновения с центристами больше, пишет rus.err.ee.
Кроме того, Партия реформ и Центристская партия заключили договор о сотрудничестве с избирательным союзом "За Тарту", который получил два мандата в горсобрании.
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