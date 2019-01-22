Управа таллиннского района Кристийне раздалa 600 мешков гранитной крошки для борьбы с гололедом

”Мы раздаем гранитную крошку уже на протяжении нескольких лет, жители были активны и в этот раз. В общей сложности около 600 мешков гранитной крошки были выданы местным жителям для борьбы с гололедом. 248 квартирных товариществ и 83 частных домовладельца откликнулись на наше предложение”, — сказал Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне.

”Поскольку собственники объектов недвижимости должны принимать меры по уборке снега и борьбе с гололедом на тротуаре, прилегающем к объекту недвижимости, то мы получили много положительных отзывов как от квартирных товариществ, так и от владельцев частных домов, о том, что наша помощь была крайне уместна. Заморозки продолжаются, и именно в это время гранитная крошка необходима. Безопасное движение людей в целом, как пешеходов, так и транспортных средств, является нашим главным приоритетом”.

При изменении погодных условий, владельцы недвижимостей должны быть особенно внимательны, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. По возможности, мы просим людей парковать свои машины таким образом, чтобы они не затрудняли работу снегоуборочных машин.