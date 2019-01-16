Управа таллиннского района Кесклинн поможет пожилым людям подобрать себе кошку

Пожилые жители Кесклинна до 14 февраля могут сообщить о желании взять себе домашнего любимца, позвонив в Кесклиннаский социальный центр по номеру телефона 646 6123. После этого социальные работники управы и работники приюта для животных совершат визит на дом, чтобы убедиться, что для содержания животного есть подходящие условия.

Затем пожилого человека пригласят на небольшое обучение и после этого он сможет выбрать себе животное в приюте. Управа района Кесклинн проводит проект в сотрудничестве с некоммерческими организациями Varjupaikade MTÜ и MTÜ Kassiabi, а также магазином PetCity.

”Цель проекта заключается в том, чтобы помочь пожилым людям, особенно тем, кто живет один, найти себе компаньона, который помог бы им оставаться активными и жизнерадостными. Выигрывают от этого и живущие в приюте кошки, которым нужен настоящий дом. Если у нас получится свести вместе несколько десятков пожилых людей и кошек, то уже можно будет считать проект удавшимся. Стоит подчеркнуть, что прежде чем передать кошку в новый дом, специалисты по защите животных убедятся, что новый хозяин или хозяйка готовы к тому, чтобы содержать животное. Важную часть проекта составляют регулярные контакты с людьми, у которых будут жить животные”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.