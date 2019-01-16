16.01.2019, 10:25

Управа таллиннского района Кесклинн поможет пожилым людям подобрать себе кошку

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rus.delfi.ee
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Gabriel Vodolatzenko, loomade turvakodu, Vana-Vigala paneelmaja
Gabriel Vodolatzenko, loomade turvakodu, Vana-Vigala paneelmajaFoto: Sven Arbet

Управа района Кесклинн начинает проект ”Вместе лучше”, который поможет пожилым жителям района взять себе домой из приюта кошку, сообщает пресс-служба районной управы.

Пожилые жители Кесклинна до 14 февраля могут сообщить о желании взять себе домашнего любимца, позвонив в Кесклиннаский социальный центр по номеру телефона 646 6123. После этого социальные работники управы и работники приюта для животных совершат визит на дом, чтобы убедиться, что для содержания животного есть подходящие условия.

Затем пожилого человека пригласят на небольшое обучение и после этого он сможет выбрать себе животное в приюте. Управа района Кесклинн проводит проект в сотрудничестве с некоммерческими организациями Varjupaikade MTÜ и MTÜ Kassiabi, а также магазином PetCity.

”Цель проекта заключается в том, чтобы помочь пожилым людям, особенно тем, кто живет один, найти себе компаньона, который помог бы им оставаться активными и жизнерадостными. Выигрывают от этого и живущие в приюте кошки, которым нужен настоящий дом. Если у нас получится свести вместе несколько десятков пожилых людей и кошек, то уже можно будет считать проект удавшимся. Стоит подчеркнуть, что прежде чем передать кошку в новый дом, специалисты по защите животных убедятся, что новый хозяин или хозяйка готовы к тому, чтобы содержать животное. Важную часть проекта составляют регулярные контакты с людьми, у которых будут жить животные”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, партнеры управы по проекту будут всячески помогать людям, взявшим себе кошку. У всех желающих будет возможность 11 февраля в 14.00 прийти в Кесклиннаский социальный центр и принять участие в инфо-дне, посвященном проекту.

Кроме этого, новые владельцы животного получат информационную брошюру и стартовый пакет, в котором есть все необходимое для кошки — лоток, песок, дерево для заточки когтей, миска для еды, игрушки и запас питания на первые несколько недель. И сама кошка, и стартовый пакет будут бесплатно доставлены на дом новому владельцу.

Работники приюта и Kassiabi вместе со специалистами управы будут регулярно связываться с новым хозяином животного и совершать визиты домой. В случае болезни домашнего животного, ему будет оказана бесплатная медицинская помощь. Если выяснится, что новый хозяин животного не справляется с его содержанием или хочет отказаться кошки, то животное доставят обратно в приют.

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