22.01.2019, 16:20

Управа Таллинна рассматривает возможность создания современного теннисного центра


rus.delfi.ee
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TENNISFoto: TERJE LEPP

На рассмотрение городской управы столицы вынесено предложение городскому собранию установить право застройки на участки имеющегося в Нымме спортивного центра с целью его обновления, информирует Raepress.

Как отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, это необходимо для обеспечения современных условий для игры как в зале, так и на открытых кортах теннисного центра, состояние которого пока оставляет желать много лучшего.

Застройщик должен разработать детальную планировку и в течение трех лет реализовать ее.

Право застройки принадлежащих городу участков 3 и 4а по улице Раху площадью 12 357 кв.м будет установлено на 50 лет путем тендера с переговорами.

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