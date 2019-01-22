Управа Таллинна рассматривает возможность создания современного теннисного центра

Как отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, это необходимо для обеспечения современных условий для игры как в зале, так и на открытых кортах теннисного центра, состояние которого пока оставляет желать много лучшего.

Застройщик должен разработать детальную планировку и в течение трех лет реализовать ее.

Право застройки принадлежащих городу участков 3 и 4а по улице Раху площадью 12 357 кв.м будет установлено на 50 лет путем тендера с переговорами.