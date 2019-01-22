Управа Таллинна рассматривает возможность создания современного теннисного центра

На рассмотрение городской управы столицы вынесено предложение городскому собранию установить право застройки на участки имеющегося в Нымме спортивного центра с целью его обновления, информирует Raepress.
Как отметила вице-мэр ТаллиннаЭха Вырк, это необходимо для обеспечения современных условий для игры как в зале, так и на открытых кортах теннисного центра, состояние которого пока оставляет желать много лучшего.
Застройщик должен разработать детальную планировку и в течение трех лет реализовать ее.
Право застройки принадлежащих городу участков 3 и 4а по улице Раху площадью 12 357 кв.м будет установлено на 50 лет путем тендера с переговорами.