Управа района Кристийне ищет самый красивый сад

Управа района Кристийне объявила конкурс благоустройства и самого красивого сада — 2018.

”На конкурсе по благоустройству оценивается строительная красота и состояние здания, целостное жилое пространство, создание подходящего микроклимата для детей, поддержание порядка и красоты в саду, уход за деревьями и кустами, содержание в порядке малых архитектурных форм, охрана окружающей среды и соблюдение требований благоустройства”, — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Мы ждем фотографии вашего прекрасного сада или сада ваших соседей до первого 1 августа по адресу электронной почты kristiinelov@gmail.com, сообщает управа Кристийне. Самый красивый сад выберет комиссия управы, а результаты будут опубликованы 2 сентября, в День королевы Кристины.

Цель конкурса состоит в приведении в порядок общей среды проживания, продолжении районной традиции соревнований по благоустройству, сохранении красоты и самобытности района.

”Красивый домашний сад создается с любовью, в результате кропотливого труда, и работа этих людей достойна признания”, подчеркнул старейшина района.

Больше информации на домашней странице района Кристийне.