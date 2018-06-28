28.06.2018, 10:45

Управа района Кесклинн спрашивает: куда перенести спортивную площадку?

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rus.delfi.ee
EST 2
Pirita tee vaated
Foto: Rauno Volmar

В связи с начинающимся вскоре строительством улицы Рейди тренажеры, находящиеся на пляже около памятника Русалка, будут перенесены. Управа района Кесклинн проводит опрос, чтобы определить новое место спортивной площадки.

”Мы должны решить, куда перенести спортивную площадку, которая окажется на пути улицы Рейди. В данном случае у нас есть два варианта: место около детской площадки на улице Иманта и территория рядом с площадкой для выгула собак около стадиона A. Le Coq Arena. Мы хотим узнать мнение жителей района, так как они лучше всего знают, что им нужно”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Свое мнение можно высказать до 8 июля на страничке управы в Facebook. Среди всех принявших участие в опросе будут разыграны три подарочных пакета. Работы по переносу спортивной площадки планируется начать в конце июля.

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