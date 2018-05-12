Управа района Кесклинн собирает пожертвования для создания семейных палат

Управа района Кесклинн примет участие в благотворительной кампании “Важен каждый миг” Фонда поддержки Таллиннской детской больницы, в ходе которой собираются пожертвования на создание семейных палат в отделении интенсивной терапии больницы, сообщает управа.

Старейшина района Кесклинн Владимир Свет и заместитель старейшины Ану Аус будут в День матери, 13 мая, с 12:00 до 14:30 собирать пожертвования на площади Вабадузе около палатки, установленной у церкви Яани.

”В Таллиннскую детскую больницу каждый год попадает около 500 новорожденных детей, и из них примерно четверть нуждается в лечении в отделении интенсивной терапии. Современный подход к лечению ребенка предполагает участие всей семьи и вовлечение как матери, так и отца. К сожалению, в больнице отсутствуют условия для отцов. Кампания Фонда поддержки Таллиннской детской больницы призвана помочь создать палаты для всей семьи, которые позволят как матери, так и отцу принимать участие в процессе лечения. Надеемся, что наш скромный вклад поможет претворить эти планы в жизнь”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.