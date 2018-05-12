12.05.2018, 18:10

Управа района Кесклинн собирает пожертвования для создания семейных палат

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rus.delfi.ee
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Jõululapsed Pelgulinna sünnitusmajas
Jõululapsed Pelgulinna sünnitusmajasFoto: Tiit Blaat

Управа района Кесклинн примет участие в благотворительной кампании “Важен каждый миг” Фонда поддержки Таллиннской детской больницы, в ходе которой собираются пожертвования на создание семейных палат в отделении интенсивной терапии больницы, сообщает управа.

Старейшина района Кесклинн Владимир Свет и заместитель старейшины Ану Аус будут в День матери, 13 мая, с 12:00 до 14:30 собирать пожертвования на площади Вабадузе около палатки, установленной у церкви Яани.

”В Таллиннскую детскую больницу каждый год попадает около 500 новорожденных детей, и из них примерно четверть нуждается в лечении в отделении интенсивной терапии. Современный подход к лечению ребенка предполагает участие всей семьи и вовлечение как матери, так и отца. К сожалению, в больнице отсутствуют условия для отцов. Кампания Фонда поддержки Таллиннской детской больницы призвана помочь создать палаты для всей семьи, которые позволят как матери, так и отцу принимать участие в процессе лечения. Надеемся, что наш скромный вклад поможет претворить эти планы в жизнь”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В каждой новой палате будет детская кровать с необходимой аппаратурой (кувез, дыхательный аппарат, перфузор для кормления), кровать для матери и дополнительная кровать для отца, стул для кормления, возможность установить перегородку, душевая комната и туалет.

Общая стоимость проекта составляет около 450 000 евро. В ходе сбора денег в благотворительной передаче ”Рождественский туннель” телеканала ETV удалось собрать 222 380 евро. Сейчас идет сбор оставшейся суммы.

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