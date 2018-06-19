19.06.2018, 21:40

Управа района Кесклинн призывает быть осторожными в связи со штормом

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Vana-Lõuna tänaval eemaldavad päästjad teele kukkunud puud
Vana-Lõuna tänaval eemaldavad päästjad teele kukkunud puudFoto: Lugeja foto

Из-за сильного ветра сегодня в районе Кесклинн упало несколько деревьев. Случаи произошли на улице Техника, Вана-Лыуна и Тонди.

На улице Вана-Лыуна дерево упало на трамвайные пути. На улице Техника дерево упало на автомобили. На улице Тонди дерево упало на дорогу во дворе. К счастью, люди в происшествиях не пострадали. Спасатели и технические бригады занимаются устранением последствий.

”К счастью, никто в происшествиях не пострадал. Поскольку синоптики прогнозируют, что ветер в ближайшее время не стихнет, то мы просим людей быть очень осторожными вблизи деревьев. Если возможно, старайтесь не ходить вблизи больших деревьев. Также просим временно не парковать автомобили рядом с деревьями”, — призвал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

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