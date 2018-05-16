Управа района Кесклинн передала пожертвования фонду детской больницы

Старейшина района Кесклинн передал Фонду поддержки Таллиннской детской больницы собранные в День матери пожертвования на создание семейных палат в отделении интенсивной терапии.
Старейшина района Кесклинн Владимир Свет и заместитель старейшины Ану Аус собрали в рамках воскресной акции на площади Вабадузе более 500 евро в поддержку кампании ”Важен каждый миг”.
”В Таллиннскую детскую больницу каждый год попадает около 500 новорожденных детей и из них примерно четверть нуждается в лечении в отделении интенсивной терапии. Современный подход к лечению ребенка предполагает участие всей семьи и вовлечение как матери, так и отца. Кампания Фонда поддержки Таллиннской детской больницы призвана помочь создать палаты для всей семьи, которые позволят как матери, так и отцу принимать участие в процессе лечения. Надеемся, что наш скромный вклад поможет претворить эти планы в жизнь”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
В каждой новой палате будет детская кровать с необходимой аппаратурой (кувез, дыхательный аппарат, перфузор для кормления), кровать для матери и дополнительная кровать для отца, стул для кормления, возможность установить перегородку, душевая комната и туалет. Общая стоимость проекта составляет около 450 000 евро. В ходе сбора денег в благотворительной передаче ”Рождественский туннель” телеканала ЭТВ удалось собрать 222 380 евро.
”Теперь на помощь пришла управа района Кесклинн во главе со старейшиной Владимиром Светом. Мы сотрудничали и раньше — например, на Новый год он призывал поддержать детскую больницу. В тот раз помощи ждали пациенты отделения онкологии. Благодарим управу за помощь от лица тех, кто сам себе помочь не может. Вместе мы можем сделать многое”, — сказала руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инна Крамер.