Управа района Кесклинн передала пожертвования фонду детской больницы

Старейшина района Кесклинн передал Фонду поддержки Таллиннской детской больницы собранные в День матери пожертвования на создание семейных палат в отделении интенсивной терапии.



Старейшина района Кесклинн Владимир Свет и заместитель старейшины Ану Аус собрали в рамках воскресной акции на площади Вабадузе более 500 евро в поддержку кампании ”Важен каждый миг”.

”В Таллиннскую детскую больницу каждый год попадает около 500 новорожденных детей и из них примерно четверть нуждается в лечении в отделении интенсивной терапии. Современный подход к лечению ребенка предполагает участие всей семьи и вовлечение как матери, так и отца. Кампания Фонда поддержки Таллиннской детской больницы призвана помочь создать палаты для всей семьи, которые позволят как матери, так и отцу принимать участие в процессе лечения. Надеемся, что наш скромный вклад поможет претворить эти планы в жизнь”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.