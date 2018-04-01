Управа района Кесклинн берет на работу астролога

Управа района Кесклинн приняла решение взять на работу астролога, который приступает к исполнению рабочих обязанностей 1 апреля 2018 года.

На основании расположения планет астролог будет тщательно анализировать различные знаки зодиака, чтобы предсказать жизнь людей в следующем месяце и обратить внимание на ожидаемые радости и потенциальные проблемы, значится в пресс-релизе.

На основании анализа регулярно будет составляться гороскоп, который можно будет прочитать в газете ”Kesklinna sõnumid”.

”Мы считаем важным информировать жителей района о расположении звезд. Мы уверены, что это поможет жителям Кесклинна лучше планировать свою жизнь и свое время. Надеемся, что наш гороскоп поможет людям делать в жизни правильный выбор”, — пояснил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.