Управа Пыхья-Таллинна запустила новый сайт об истории и нынешнем положении Батарейной крепости

Управа Пыхья-Таллинна запустила новый интернет-сайт, на котором можно получить информацию об истории и дальнейшей судьбе Батарейной морской крепости (форта Каларанна).

Окончательное решение о будущем комплекса зданий бывшей Батарейной тюрьмы до сих пор не принято. Ранее государство выразило намерение продать здания в частные руки. Инициированная детальная планировка предусматривает возможность строительства на территории крепости новых зданий.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, Батарейная крепость включена в число семи подвергающихся наибольшей угрозе разрушения европейских архитектурных памятников, поэтому многие считают, что исторический комплекс следует сохранить в сотрудничестве государства, города и гражданстких объединений.

”Речь идет об уникальном объекте и очень важно, чтобы таллиннцы располагали объективной информацией о нем и могли высказать свое мнение о его дальнейшей судьбе. Поэтому в сотрудничестве с госпредприятием Riigi Kinnisvara AS, целевым фондом Kalaranna Patarei и другими партнерами мы запустили сайт, на котором все желающие могут получить информацию о существующем положении дел, об истории крепости и познакомиться с позициями различных сторон относительно дальнейшей судьбы форта Каларанна. Также на сайте размещены примеры успешного использования исторических зданий в разных уголках мира”, — сказал Кальюлайд.

На сайте каждый может высказать свое мнение о том, каким должно быть будущее Батарейной морской крепости. Вся информация на сайте размещена на трех языках — эстонском, русском и английском.