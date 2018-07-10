Управа Пыхья-Таллинна рекомендует воздержаться от купания на пляжах

В связи с возможностью обнаружения ядовитых сине-зеленые водорослей на Штромке управа Пыхья-Таллинна рекомендует не купаться в морской воде до тех пор, пока Департамент здоровья не возьмёт необходимые пробы и не выяснит, представляют ли обнаруженные водоросли опасность для купающихся людей.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, районная управа настойчиво рекомендует воздержаться от купания в ближайшие дни.

”Мы не знаем, какого вида водоросли обнаружены и ждём вердикта Департамента здоровья, который будет обнародован на днях. До тех пор мы не советуем купаться в морской воде — особенно это касается детей. Также владельцам домашних животных советуем не пускать своих питомцев в воду”, — сказал Кальюлайд.

Как только поступит информация о том, к какому виду относятся обнаруженные на Штромке водоросли и представляют ли они опасность для здоровья, управа Пыхья-Таллинна даст об этом знать.