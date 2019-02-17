Управа Пыхья-Таллинна приглашает на бесплатный концерт, посвященный Дню независимости

Традиционный концерт, посвященный Дню независимости Эстонии, пройдет в воскресенье, 17 февраля в 15.00 в Народном доме Пельгулинна. С новой программой ”Музыка нас согрела” выступает певец и музыкант Ярек Казар, известный под псевдонимом Chalice. Вход для всех свободный.

”Я хорошо помню первое исполнение его произведения ”Наши люди” и считаю, что оно не потеряет своей актуальности в течение еще многих лет. В Пыхья-Таллинне сформировалась уникальная местная община и мы хотели бы, чтобы такое же чувство локтя распространилось бы на всю Эстонскую республику, которая готовится отметить свой День рождения”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Управа Пыхья-Таллинна просит по возможности прийти на концерт пешком или приехать на общественном транспорте, так как количество парковочных мест ограничено.