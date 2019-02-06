Управа Пыхья-Таллинна организует дополнительную раздачу гранитной крошки

”Борьба с гололедицей важна, чтобы избежать травм и несчастных случаев. Районная управа решила оказать поддержку владельцам недвижимости, которые должны следить за поддержанием порядка на примыкающих к их территории тротуарах”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

В декабре районная управа раздала жителям района более 1500 25-килограммовых мешков с гранитной крошкой. Поскольку погода продолжает способствовать возникновению гололеда, принято решение предложить дополнительно каждому квартирному товариществу и владельцам частных домов по два мешка с гранитной крошкой и каждому детскому учреждению — по пять мешков весом 25 кг.

Для того, чтобы получить гранитную крошку, необходимо отправить заявление на электронную почту ptv@tallinnlv.ee, указав адрес, имя владельца или его представителя, а также номер телефона. Заявления принимаются до 17 февраля. Доставку районная управа берет на себя — мешки доставят на место в предварительно оговоренное время.

В связи с неблагоприятными погодными условиями районная управа призывает жителей Пыхья-Таллинна к осторожности обращает внимание владельцев недвижимости на их обязанность убирать тротуары — согласно существующим в Таллинне правилам это должно быть сделано к 7 часам утра. В случае необходимости следует убирать тротуар и в течение дня, чтобы обеспечить свободный проход для пешеходов.

Снег нельзя сталкивать на проезжую часть, его необходимо сгребать в кучи на тротуаре таким образом, чтобы пешеходы могли свободно пройти. Для борьбы с гололедицей запрещено использовать золу и соль. Подходящее средство борьбы с гололедицей — гранулы или крошка объемом от 2 до 6 мм.