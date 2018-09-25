Управа Пыхья-Таллинна: мы не занимаемся антинатовской пропагандой

Человек, распостранявший листовки под заголовком ”СТОП НАТО!” на автобусной остановке Пельгуранна, утверждал, что он является представителем районой управы Пыхья-Таллинна и просил поддержать Левую партию. На груди у распостранителя красовался значок с символикой района Пыхья-Таллинн.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, ни один сотрудник управы Пыхья-Таллинна с данной кампанией не связан.

”Районная управа занимается местными вопросами — например вопросами благоустройства и социального обеспечения. Конечно же наши сотрудники не занимаются распространением антинатовских листовок. Речь идет о провокации”, — сказал Кальюлайд.