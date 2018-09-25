25.09.2018, 14:34

Управа Пыхья-Таллинна: мы не занимаемся антинатовской пропагандой

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rus.delfi.ee
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Läbiotsimine Põhja Tallinna linnaosavalitsuses
Põhja-Tallinna linnaosavalitsusFoto: Ilmar Saabas

Управа Пыхья-Таллинна получила информацию о курьезном инциденте с антинатовскими листовками, имевшем место в минувшие выходные.

Человек, распостранявший листовки под заголовком ”СТОП НАТО!” на автобусной остановке Пельгуранна, утверждал, что он является представителем районой управы Пыхья-Таллинна и просил поддержать Левую партию. На груди у распостранителя красовался значок с символикой района Пыхья-Таллинн.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, ни один сотрудник управы Пыхья-Таллинна с данной кампанией не связан.

”Районная управа занимается местными вопросами — например вопросами благоустройства и социального обеспечения. Конечно же наши сотрудники не занимаются распространением антинатовских листовок. Речь идет о провокации”, — сказал Кальюлайд.

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