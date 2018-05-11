11.05.2018, 12:18

Управа Пирита выясняет подоплеку скандальных работ на кладбище Пирита


rus.delfi.ee
EST 1
Pirita kalmistu korrastustööd
Pirita kalmistu korrastustöödFoto: Andres Putting

В марте на кладбище Пирита были начаты работы по благоустройству, которые привели к негодованию местных жителей. Управа Пирита выясняет подоплеку работ.

10 апреля в районную управу Пирита поступила информация, что предприятие Tallinna Kalmistud выполняет на кладбище Пирита работы по вырубке деревьев. ”Человек, обратившийся с жалобой, посчитал, что идет незаконная вырубка деревьев и кустарников. Поэтому в тот же день мы обратились с запросом в Таллиннский департамент окружающей среды и в подведомственное ему предприятие Tallinna Kalmistud, чтобы выяснить законное основание и планы вырубки”, — прокомментировала ситуацию старейшина района Алина Тубли.

Представители районной управы пообщались с руководителем фирмы Tallinna Kalmistud Яаком Таэвасом, по словам которого у фирмы имеется разрешение на проведение вырубки. ”Яак Таэвас пояснил, что речь идет о запланированных работах по обслуживанию, о чем было размещено соответствующее сообщение. Он также добавил, что работы по приведению кладбища в порядок были организованы в результате многочисленных обращений граждан и организаций, связанных с районом Пирита, которые были обеспокоены благоустройством кладбища. Заброшенные и плохо ухоженные могилы становятся причиной зарастания кладбища кустарником, что в свою очередь препятствует нормальному уходу за дорожками и проходами”, — сказала Тубли.

Старейшина района также добавила, что Таллиннский департамент окружающей среды подтвердил наличие разрешения на вырубку, однако при выдаче разрешения произошла путаница с адресом. По досадной случайности разрешение было выдано на рубку по адресу Румму теэ, 7, где находится земельный участок с целевым назначением ”жилая земля”. Необходимо было выдать разрешение на рубку по адресу Румму теэ, 7a, где и находится кладбище.

ТОП

В соцсетях начали распространяться фотографии и видеоролики, где можно было увидеть поврежденные могильные плиты. ”Предприятие Tallinna Kalmistud принесло извинения пользователям кладбища, которым были причинены неудобства, и попросило запастись терпением и дождаться окончания работ, в результате которых на кладбище будет наведен порядок. Если у связанных с кладбищем лиц возникнут проблемы, то советуем напрямую связаться с предприятием Tallinna Kalmistud или Таллиннским департаментом окружающей среды”, — сказала Тубли.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Ласнамяэ около остановки стреляли в людей из пневматического оружия

11.05.2018
Сегодня около 9 утра в Центр тревоги сообщили о стрельбе в Ласнамяэ. Около остановки Virbi остановился автомобиль, из окна которого, по словам свидетелей, пассажир стал стрелять из пневматического оружия по ногам людей.
Подробнее

Юри Луйк в интервью Helsingin Sanomat: Россия пытается выдавить корабли НАТО с Балтики

11.05.2018
Военные учения Эстонии Еж — крупнейшие в регионе. В них принимают участие 17 государств, в том числе и Финляндия. В самом центре Таллинна, в здании с серыми колоннами, которое находится за торговым центром Solaris, министр обороны Эстонии Юри Луйк с беспокойством следит за действиями России, особенно на море, пишет финское издание Helsingin Sanomat.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Смотровая башня в Синимяэ признана опасной и закрыта на неопределенное время

11.05.2018
”Закрыта для посещений смотровая вышка в Синимяэ, но нигде нет информации — на какой срок и по какой причине. Люди приезжают и ни с чем уезжают. Возможно, вам удастся узнать подробности”, — написала Delfi читательница Наталья.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €



Необычное путешествие на остров Мэн: кошки без хвостов, конка и три бегущие ноги

11.05.2018
Между Великобританией и Ирландией в водах Ирландского моря затерялся небольшой остров Мэн. Казалось бы, чем может похвастаться маленький кусок земли длиной чуть более 50 км?! Эстонские путешественники отправились туда и убедились, что этот крошечный остров может удивить любого.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


“НАШ ДОМ 2018” │ Контрастная эклектика: ванная комната в панельном доме Ласнамяэ

11.05.2018
Яркая ванная комната выделяется своим смелым выбором настенной плитки. Крупные орнаменты в качестве узора, сочетание спокойного белого, насыщенных черного и розового. Старинное зеркало и бра с кристаллами на стене подчеркивают любовь владельцев к обстановке в стиле эклектика.
Подробнее