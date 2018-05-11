Управа Пирита выясняет подоплеку скандальных работ на кладбище Пирита

Представители районной управы пообщались с руководителем фирмы Tallinna Kalmistud Яаком Таэвасом, по словам которого у фирмы имеется разрешение на проведение вырубки. ”Яак Таэвас пояснил, что речь идет о запланированных работах по обслуживанию, о чем было размещено соответствующее сообщение. Он также добавил, что работы по приведению кладбища в порядок были организованы в результате многочисленных обращений граждан и организаций, связанных с районом Пирита, которые были обеспокоены благоустройством кладбища. Заброшенные и плохо ухоженные могилы становятся причиной зарастания кладбища кустарником, что в свою очередь препятствует нормальному уходу за дорожками и проходами”, — сказала Тубли.

Старейшина района также добавила, что Таллиннский департамент окружающей среды подтвердил наличие разрешения на вырубку, однако при выдаче разрешения произошла путаница с адресом. По досадной случайности разрешение было выдано на рубку по адресу Румму теэ, 7, где находится земельный участок с целевым назначением ”жилая земля”. Необходимо было выдать разрешение на рубку по адресу Румму теэ, 7a, где и находится кладбище.

В соцсетях начали распространяться фотографии и видеоролики, где можно было увидеть поврежденные могильные плиты. ”Предприятие Tallinna Kalmistud принесло извинения пользователям кладбища, которым были причинены неудобства, и попросило запастись терпением и дождаться окончания работ, в результате которых на кладбище будет наведен порядок. Если у связанных с кладбищем лиц возникнут проблемы, то советуем напрямую связаться с предприятием Tallinna Kalmistud или Таллиннским департаментом окружающей среды”, — сказала Тубли.