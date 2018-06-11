11.06.2018, 15:35

Управа Пирита: то, что водоросли разрастаются и распространяют раздражающий окружающих неприятный запах, естественно

 (5)
rus.delfi.ee
EST 6
Ülelend Reidi teest
Ülelend Reidi teestFoto: Andres Putting

Разрастание водорослей на побережье Пирита и сопутствующее этому зловоние вызывают недовольство окружающих. Управа Пирита поясняет, что это естественный процесс, для обуздания которого прилагаются все возможные силы.

Причин, почему водоросли скапливаются на побережье, много: это и климат, и окружающая среда, и деятельность человека, информирует управа Пирита. Необычайно теплый май повлиял на размножение водорослей, поэтому их больше, чем в предыдущие годы.

К тому же в Пирита есть все условия для разрастания водорослей. ”Летом 2016 и 2017 года научные сотрудники Таллиннского технического университета (ТТУ) и Тартуского университета (ТУ) провели исследования, результаты которых показали, что побережье на отрезке от памятника ”Русалка” до пирса Меривялья представляет собой благоприятную зону для разрастания водорослей. Мелководье на этой территории и покрытое гравием морское дно являются отличной средой, где водоросли без труда могут закрепиться. А зловоние вызвано гниющими на побережье водорослями”, — заметила старейшина Пирита Алина Тубли.

Помимо благоприятных условий окружающей среды, свою роль в том, что водоросли прибивает волнами на пляж, играет и движение судов в море.

”Во время движения кораблей, в том числе парусников и яхт, водоросли отрываются от морского дна, и волны прибивают их к берегу. Во время прилива водоросли выносит на песчаный пляж, и после отлива они остаются там гнить и разлагаться”, — добавила Тубли.

Чтобы удерживать под контролем неприятный запах, распространяющийся от гниющих водорослей, ученые из ТТУ и ТУ советуют уменьшить воздействие деятельности человека. Необходимо ограничить загрязнение территории, поскольку сточные воды способствуют разрастанию водорослей. Кроме того, необходимо регулярно чистить побережье.

”Ранним утром каждого дня пляж Пирита очищается от водорослей. В течение дня в результате движения судов и процессов окружающей среды водоросли вновь выносит на берег. Посреди дня нельзя использовать машины для очистки берега, поскольку после восьми утра машины на пляж не допускаются”, — добавляет старейшина.

Несмотря на то, что проблема неприятного запаха имеет многолетнюю историю, не существует единственно верного и быстрого решения.

ТОП

”Мы не можем идти против процессов природы — точно так же, как умирают люди, умирают и разлагаются растения. Однако каждый человек при этом может помочь решению ситуации, убедившись, что сточные воды не попадают в море”, — сказала Тубли.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО С МЕСТА СОБЫТИЙ: отвалившееся от грузовика колесо врезалось во встречный автомобиль

11.06.2018
Сегодня после полудня в деревне Хююру волости Сауэ произошло ДТП, в ходе которого отвалившееся от грузового автомобиля колесо врезалось в двигавшийся по встречной полосе легковой автомобиль. Один человек получил повреждения.
Подробнее

ФОТО: Популярнейший семейный парк Лоттемаа перешел и на русский язык! Там появились и "русские" персонажи

11.06.2018
На выходных крупнейший в странах Балтии тематический семейный парк Лоттемаа отметил открытие своего пятого сезона концертом, поднятием флага и торжественным шествием. Этим летом Деревня изобретателей впервые работает не только на эстонском и латышском, но и на русском языке.
Подробнее


ПОДОЗРЕНИЕ: Житель Эстонии заработал миллионы евро на краже биткоинов

11.06.2018
Полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он на протяжении нескольких лет украл тысячи биткоинов, заработав таким образом как минимум 2,5 миллиона евро. В большинстве случаев его жертвы слишком небрежно относились к защите своих паролей, пишет Geenius.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Полиция: к смерти лебедят на Пальяссааре человек не причастен

11.06.2018
Эстонское общество диких животных сообщило в соцмедиа, что на Пальяссааре были обнаружены шесть лебедят со свернутыми шеями. В посте говорилось о том, что к смерти причастен человек. Полиция отмечает, что человек к убийству лебедят не причастен.
Подробнее

Осиновский: многие жители Эстонии стали меньше пить. Это прекрасно!

11.06.2018
По словам председателя Социал-демократической партии и бывшего министра здоровья и труда Евгения Осиновского, опубликованные на прошлой неделе результаты исследования Института конъюнктуры показывают, что люди стали меньше потреблять алкоголь.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Kiev
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107252002
156,60 €
93,96 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182006
140,40 €
84,24 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: В центре Таллинна трамвай столкнулся с легковым автомобилем

11.06.2018
Сегодня около 13.00 в Таллинне, в начале Нарвского шоссе, произошло столкновение трамвая с легковым автомобилем, нарушившее на некоторое время движение транспорта, в том числе трамвайное движение.
Подробнее

DELFI и EPL в Сингапуре: Ким Чен Ын прибыл на встречу с Трампом. Его отель оцеплен двойной оградой

11.06.2018
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на встречу с Трампом. Как передают наши корреспонденты из Сингапура, отель St Regis, где остановился Ким Чен Ын, находится за двойной полосой ограждений.
Подробнее

В Латвию — за алкоголем, в Эстонию — на кремацию? Посмертная поездка за границу или Почему все-таки латыши переправляют сюда трупы

11.06.2018
В конце мая вблизи границы Латвии с Эстонией произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего девять трупов. Этот случай пролил свет на происходящее в бизнесе похоронных услуг, и почему латыши отправляют трупы в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ