Управа Пирита: то, что водоросли разрастаются и распространяют раздражающий окружающих неприятный запах, естественно

Разрастание водорослей на побережье Пирита и сопутствующее этому зловоние вызывают недовольство окружающих. Управа Пирита поясняет, что это естественный процесс, для обуздания которого прилагаются все возможные силы.

Причин, почему водоросли скапливаются на побережье, много: это и климат, и окружающая среда, и деятельность человека, информирует управа Пирита. Необычайно теплый май повлиял на размножение водорослей, поэтому их больше, чем в предыдущие годы.

К тому же в Пирита есть все условия для разрастания водорослей. ”Летом 2016 и 2017 года научные сотрудники Таллиннского технического университета (ТТУ) и Тартуского университета (ТУ) провели исследования, результаты которых показали, что побережье на отрезке от памятника ”Русалка” до пирса Меривялья представляет собой благоприятную зону для разрастания водорослей. Мелководье на этой территории и покрытое гравием морское дно являются отличной средой, где водоросли без труда могут закрепиться. А зловоние вызвано гниющими на побережье водорослями”, — заметила старейшина Пирита Алина Тубли.

Помимо благоприятных условий окружающей среды, свою роль в том, что водоросли прибивает волнами на пляж, играет и движение судов в море.