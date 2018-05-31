31.05.2018, 19:30

Управа Пирита: соседи втягивают в свои ссоры чиновников

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Foto on illustreerivFoto: Ester Vaitmaa

Нередки случаи, когда в конфликты, разгорающиеся между соседями, стороны втягивают работников всевозможных учреждений. Зачастую это закоренелые кляузники, возлагающие надежды на самосуд, пишет в своем пресс-релизе управа столичного района Пирита.

В полицию, муниципальную полицию и к чиновникам районной управы обращаются по поводу самых разных ссор, в надежде, что органы власти займут сторону жалобщика. ”Есть люди, которым не нравится, что корни соседского дерева растут на их территории, некоторые недовольны внешним видом соседского сада или стрижкой газона в воскресный полдень. Причин конфликта может быть много, и если те или иные причины вполне понятны, то бывают и такие случаи, которые можно назвать регулярными нападками личного характера”, — сказала старейшина Пирита Алина Тубли.

Многие жалобщики ищут справедливости и ждут, что районная управа выступит в роли судьи. Ответы, что поведение соседа соответствует правовым нормам, их не устраивают. В отношении каждого поступившего сообщения применяется индивидуальный подход и ведутся поиски наилучшего решения. ”Работники районной управы уже научились предвидеть обращения закоренелых кляузников”, — шутит Тубли. ”Если речь идет о личных нападках, и сосед поступает в соответствии с законом, то нам не остается ничего иного, как объяснить возможности районной управы и попросить таких людей найти решение путем взаимного общения. Довольно часто это приходится делать по многу раз”.

"Разумеется, есть и те, кто обоснованно обращается с жалобами и кому мы можем помочь. Только недавно мне довелось услышать о случае, когда в квартире всю ночь напролет лаяла собака, не давая спать жильцам дома. Кроме того, людей беспокоят семейные отношения соседей с точки зрения благополучия детей. В таких ситуациях мы оперативно реагируем и занимаемся проблемой либо самостоятельно, либо направляем вопрос соответствующим экспертам”, — добавила старейшина района.

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