13.08.2018, 21:15

Управа Пирита: пожалуйста, не прыгайте с моста! Это опасно для жизни!

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rus.delfi.ee
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Управа Пирита: пожалуйста, не прыгайте с моста! Это опасно для жизни!
фото иллюстративноеPirita linnaosa valitsus

За окном воцарилась жаркая летняя погода, и молодежь выбрала своеобразный способ освежиться — прыжки в воду с моста Пирита. Прыжки в этом месте запрещены и угрожают жизни и здоровью как самих отчаянных прыгунов, так и проезжающих под мостом людей.

Почти каждый день вечером в теплую погоду на мосту Пирита можно увидеть ребят, испытывающих на прочность свою смелость и прыгающих с моста в прохладную воду реки. ”Управа района и Таллиннская муниципальная полиция уже годами пытается справиться с безрассудной молодежью. Не помогают ни запрещающие таблички, ни личное пресечение и беседы, ни полученные травмы”, — рассказала старейшина района Алина Тубли.

По словам представителей районной управы, дно реки представляет большую опасность. ”Под мостом глубина реки неравномерная, течением туда приносит ветки и прочий мусор, которого не видно сверху. Кроме того, под мостом на лодках проезжают другие люди, тем самым они тоже подвергаются опасности”, — добавила Тубли. ”Из года в год мы слышим о закончившихся несчастьем случаях, когда кто-то прыгает в воду в непредназначенном для этого месте и рискует своей безопасностью. Призываю всех, кто заметит желающих прыгать в воду с моста, призвать молодежь к разуму и по возможности пересечь эту деятельность. Прошу также родителей побеседовать со своими членами семьи и подчеркнуть, насколько опасны подобные действия”.

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