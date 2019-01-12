Управа Пирита: не выбрасывайте новогодние елки у леса

”Во время праздников новогодняя елка приносит много радости. Чтобы после праздников она не оказалась на опушке леса или в канаве, в городских районах ежегодно проводится сбор новогодних елок”, — сказала старейшина района Пирита Алина Тубли.

”Традиционно каждый год новогодние елки сжигаются в монастыре Пирита, и в этом году это произойдет в феврале, — добавила Тубли. — Дополнительную информацию о мероприятии мы предоставим в ближайшие недели”.

Новогодние ёлки можно до 18 января отнести в контейнеры по следующим адресам: Выса теэ 26, Карукелла теэ 2, Касе 64 или к развалинам монастыря Пирита (ворота возле развалин открыты с 9:45 до 15:00 часов). Сдавая ёлку, следует убедиться, что на ней не осталось украшений, пластика, пленки и прочих материалов, не пригодных к горению. Искусственные ели, украшения и гирлянды можно сдать в центры повторного использования или отнести в контейнеры для смешанных бытовых отходов.