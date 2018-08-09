09.08.2018, 09:09

Управа: основная проблема Прийсле – недобросовестные владельцы собак и нехватка скамеек

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rus.delfi.ee
EST
Tallinna tänavad
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В августе руководство района встретилось с жителями микрорайона Прийсле, чтобы рассказать о заключительном этапе строительства парка, а также выяснить, какие проблемы беспокоят жителей, проживающих в этой области.

Люди, пришедшие на встречу отметили следующие проблемы микрорайона Прийсле:

- во время выгула владельцы собак не убирают за своими питомцами;

- нехватка скамеек для отдыха на свежем воздухе;

- парковка грузовиков внутри квартала.

”По результатам встречи было принято решение установить дополнительные контейнеры для собачьих экскрементов и составить обращение в МуПо, чтобы они в свою очередь организовали рейды на данной территории. Возможно, штрафы привлекут людей к ответственности, и жители начнут убирать за своими питомцами”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. Также старейшина напомнила, что ближайшая оборудованная площадка для выгула собак находится в парке Тондилоо. ”Что касается скамеек, то в скором времени много мест для отдыха появится в парке Прийсле”,- добавила Юферева.

Управа Ласнамяэ в сотрудничестве с Таллинский коммунальным департаментом активно ищет места для парковки и отстойников грузовиков, что бы освободить внутриквартальные дворы от большегрузного транспорта.

Руководство района организует серию встреч с жителями микрорайонов Ласнамяэ, что бы на месте ознакомится с проблемами и рассказать о планах развития конкретной области.

Первая встреча состоялась на новой парковке строящегося парка Прийсле и собрала порядка 100 жителей.

Следующая встреча запланирована на 17 августа в 19:00 в лесопарке Сели.

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