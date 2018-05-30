Управа Мустамяэ: даешь на каждую квартиру по одному месту для автомобиля!

На состоявшемся в Мустамяэской районной управе межведомственном совещании взят курс на создание одного места для стоянки автомобиля на каждую квартиру.



Как отметила участвовавшая в совещании вице-мэр Таллинна Эха Вырк, задача сложная, но реальная. Практически, в районе нужно удвоить количество мест на стоянках, т.е. создать дополнительно примерно 16 тысяч стояночных мест. При этом, как отметила Вырк, Мустамяэ больше других районов пользуется возможностью предоставления квартирным товариществам права личного пользования на землю для создания парковок.

"Мы закажем исследование и картографируем на первых порах ситуацию в двух микрорайонах, — сказала Вырк. — Тогда станет ясно, сколько можно еще создать парковок без ущерба для природы.

Но и существующая ситуация, как отметил старейшина района Лаури Лаатс, природу на щадит, когда автовладельцы паркуют свои машины на газонах. По его мнению, максимально надо использовать возможность строительства многоярусных гаражей.