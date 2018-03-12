Управа Ласнамяэ запускает цикл интерактивных лекций ”Церкви Таллинна”

Управа Ласнамяэ в сотрудничестве с ласнамяэским молодежным центром запускает цикл интерактивных лекций ”Церкви Таллинна”. Проект приурочен к 100-летнему юбилею Эстонской республики. Цель этого начинания — познакомить старшеклассников с христианской конфессией и вековой историей таллиннских церквей, сообщает управа.

Поскольку в районе Ласнамяэ проживает больше всего людей, исповедующих православие, первый сезон интерактивных лекций было решено посвятить знакомству с православными храмами Таллинна. В рамках проекта запланированы экскурсии в таллиннские церкви, интерактивные лекции и дискуссии.

Первое вводное занятие состоится 15 марта в 16:00. в ласнамяэском молодежном центре по адресу Пунане, 69.

Желающие должны зарегистрироваться по телефону 645 7750 или по адресу natalja.nei@tallinnlv.ee