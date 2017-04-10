Управа Ласнамяэ установила на улицах района новые скамейки и урны для мусора

В течении прошлой недели на улицах Ласнамяэ было установлено 15 новых скамеек и 3 новых урн для мусора, сообщается в пресс-релизе Управы Ласнамяэ.

Управа Ласнамяэ с течении прошлой недели установила новые скамейки и урны для мусора на следующих объектах:

· на площадке позади Культурного центра Линдакиви установлено 4 новые скамейки,

· на Линдакиви пуйестеэ установлено 6 новых скамеек и одна урна для мусора,

· возле пешеходной дорожки на улицу Паэпарги установлено 2 новых скамейки и 2 новые урны для мусора,

· В заповеднике Пирита (возле пешеходной дорожки на улице Нарва мнт) установлены 3 новых скамейки.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой благоустройство одна из самых приоритетных тем в Ласнамяэ в этом году. ”До того момента, как стать старейшиной района, даже и предположить не могла, что скамейки могут стать предметом ожесточенных споров среди населения. Поэтому очень надеюсь, что новые скамейки будут использоваться в мирных целях, а распитие на них спиртных напитков и акты вандализма останутся в прошлом”, — отметила Юферева.