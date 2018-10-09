09.10.2018, 10:37

Управа Ласнамяэ провела исследование: знание эстонского языка и образование влияют на уровень информированности жителей

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rus.delfi.ee
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Lasnamäe päev lauluväljakul
Lasnamäe päev lauluväljakulFoto: Henri-Kristian Kirsip

Согласно результатам опроса, проведенного управой Ласнамяэ, уровень информированности жителей Ласнамяэ зависит от их образования и владения эстонским языком. В первую очередь жители районы интересуются такими темами, как благоустройство, озеленение дворов, общественный транспорт, социальные пособия и культурные мероприятия.

7% опрошенных были люди с высшим образованием. Что касается знания эстонского языка, то среди опрошенных 52% владеют эстонским в достаточной степени, 36% могут объяснится в бытовых ситуациях, но их словарный запас ограничен, 12% респондентов не знают эстонского языка, сообщает управа.

30% респондентов отметили, что в их окружении нет людей, с которыми они могли бы общаться на эстонском языке. Среди этой группы встречается наибольшее число людей с низким уровнем образования и доходов, а также тех, кто получает информацию от своих знакомых, а также из бесплатных печатных газет. Информация, транслируемая на эстонском языке, остается недоступной для этой категории людей.

46% опрошенных отметили, что ничто не мешает им получать необходимую информацию. В эту категорию попали люди с более высоким уровнем образования, лучшим знанием эстонского, которые также владеют и другими иностранными языками. Эту группу также характеризует широкий круг общения.

”24% опрошенных людей считают, что информация на интересующие их темы отсутствует. Эта группа жалуется на несвоевременную публикацию информации и языковой барьер, который им мешает узнавать новости. Очевидно, что в своей работе мы должны учитывать особенности этой части аудитории и публиковать больше утилитарной информации в нашей районной двуязычной газете, которую получают все жители Ласнамяэ”, отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Кроме того, жители Ласнамяэ хотят активно участвовать в развитии района и обсуждать строительство будущих объектов. ”Значительная группа жителей района хотят, чтобы районные медиаканалы были не просто средством получения информации, инструментом, при помощи которого местные жители могут участвовать в организации своей жилой среды. Мы можем только приветствовать столь активное желание и готовность общаться с городскими и районными чиновниками”, добавила Мария Юферева.

В опросе был предложен открытый вопрос: ”По какой теме вы хотели бы получать больше информации?” Один из респондентов дал ответ, который будет непременно учтен в работе управы: ”В районной газете должна быть информация о работе управы, о фирмах, предлагающих различные услуги, информация о возможностях проведения досуга (точки питания, магазины, спортзалы и т.п.) Если человек живет в одном микрорайоне, то зачастую он не знает, что происходят в других частях Ласнамяэ”.

Управа Ласнамяэ организовала анонимный опрос среди жителей района для того, чтобы выяснить, насколько жители удовлетворены доступностью информации о работе районной управы, а также понять, насколько образование и знание языков влияют на уровень их информированности и благополучия. В опросе приняли участие порядка 600 респондентов, 78% опрошенных были женщины, средний возраст участников опроса составил 40 лет. Опрос проводился на страничке управы в Facebook и в районной газете.

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