Управа Ласнамяэ провела исследование: знание эстонского языка и образование влияют на уровень информированности жителей

7% опрошенных были люди с высшим образованием. Что касается знания эстонского языка, то среди опрошенных 52% владеют эстонским в достаточной степени, 36% могут объяснится в бытовых ситуациях, но их словарный запас ограничен, 12% респондентов не знают эстонского языка, сообщает управа.

30% респондентов отметили, что в их окружении нет людей, с которыми они могли бы общаться на эстонском языке. Среди этой группы встречается наибольшее число людей с низким уровнем образования и доходов, а также тех, кто получает информацию от своих знакомых, а также из бесплатных печатных газет. Информация, транслируемая на эстонском языке, остается недоступной для этой категории людей.

46% опрошенных отметили, что ничто не мешает им получать необходимую информацию. В эту категорию попали люди с более высоким уровнем образования, лучшим знанием эстонского, которые также владеют и другими иностранными языками. Эту группу также характеризует широкий круг общения.

”24% опрошенных людей считают, что информация на интересующие их темы отсутствует. Эта группа жалуется на несвоевременную публикацию информации и языковой барьер, который им мешает узнавать новости. Очевидно, что в своей работе мы должны учитывать особенности этой части аудитории и публиковать больше утилитарной информации в нашей районной двуязычной газете, которую получают все жители Ласнамяэ”, отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.