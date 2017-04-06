Управа Ласнамяэ приглашает всех жителей района принять участие в месячнике благоустройства

Мероприятия в рамках месячника благоустройства будут проходить с 7 апреля по 13 мая. В ходе месячника благоустройства в Ласнамяэ в порядок будут приведены улицы, парки, придомовые территории, очищены от крошки дороги и тротуары, газоны от листьев и мусора, закрашены граффити, приведен в порядок парковый инвентарь, убраны лесные массивы от бытового и строительного мусора.

В управу Ласнамяэ поступили сообщения о местах, которые нуждаются в уборке. Все пожелания будут учтены. К работе по благоустройству привлечены скауты из отряда Ёж.

В рамках месячника благоустройства управа Ласнамяэ за счет бюджетных средств уберет следующие места:

• пустырь на улице Валге,

• очистят от мусора и старых шин окраину улицы Турба,

• будут убраны от мусора, старых шин и мебели окраины улиц Бетоони, Сыстрамяэ и Силлусе,

• будут вывезены старые шины с улицы Вессе,

• старые шины и мебель уберут с улицы Петербури тее 24 и возле забора на улицы Бетоони,

• на пустыре улицы Лийкури будет убран мусор и установлено заграждение мешающее попасть на территорию,

• также будет убрана территория на пустыре Паэвалья и дорога, ведущая на улицу Пунане 58,

• будет очищена от мусора территория возле дома на улице Юмера 30А.

Работники города и районной управы 7 апреля выйдут на уборку территории неблагоустроенного участке парка Паэ.

В рамках проекта ”Сделаем” управа Ласнамяэ 6 мая приглашает всех жителей на общую толоку, которая в этом году пройдет в заповеднике у реки Пирита. Запланированы покраска скамеек, уборка территории от бытового и строительного мусора, будут починены домики для гриля. Приглашаем всех жителей Ласнамяэ принять участие в этом мероприятии. Зарегистрироваться на толоку можно здесь.

Все желающие организовать свои толоки могут получить от управы Ласнамяэ совет и посильную помощь. Советом и делом поможет старший специалист управы по благоустройству и озеленению Кристьян Ярв. Ваши вопросы и просьбы ждем по электронной почте Kristjan.Jarv@tallinnlv.ee или по телефону 645 77 03.

”Приглашаю всех жителей района организовать или присоединяться к толокам. Эта ежегодная весенняя акция объединяет с благородной целью тысячи человек. Сделаем вместе наш район чище и краше”, — отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.