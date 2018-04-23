Управа Ласнамяэ приглашает на празднование 675-й годовщины восстания Юрьевой ночи

Сегодня, 23 апреля в 19:00 на Ратушной площади будет торжественно передан, зажженный в честь памяти павших эстонских воинов, факел и доставлен всадниками на лошадях в парк Юрьевой ночи, где их будет ожидать почетный караул, играть военный оркестр, звучать торжественные речи и гореть огонь свободы, значится в пресс-релизе.
Празднование 675й годовщины восстания Юрьевой ночи начнётся на Таллинской Ратушной площади, где вице-мэры Айвар Рийсалу и Зулейха Измайлова передадут зажжённый факел всадникам на лошадях.
К 20:00 всадники доставят огонь в парк Юрьевой ночи, где их будет ожидать почетный караул. Под сопровождение военного оркестра огонь будет передан президенту Арнольду Рюйтелю, основателю парка Юрию Уппину и старейшине района Ласнамяэ Марии Юферевой. С короткими речами ко всем собравшимся обратятся представители городских властей, военные и общественные деятели Эстонии.