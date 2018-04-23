Управа Ласнамяэ приглашает на празднование 675-й годовщины восстания Юрьевой ночи

”История может быть трагичной. В истории каждого народа есть события, попытки, которые заканчиваются неудачей. Зло не всегда наказывается, а справедливость не всегда побеждает”, — сказала Мария Юферева. ”Восстания подавляют, рабство ужесточается, мятежный народ теряет даже то, что имел ранее. Именно это случилось с теми, кто восстал в Юрьеву ночь. Сегодня мы можем спросить, кто помнит и чтит подавителей того восстания? О них не помнят”, — добавила Юферева.

После завершения праздничной церемонии всем гостям во дворе гостиницы Susi будет предложен традиционный солдатский суп.

Ратушная площадь

19.00 на площадь прибудут всадники на лошадях

19.03 О событии известит герольд Юри Аарма

19.05 Пройдёт передача зажжённого факела всадникам

19.15 — 20.00 Движение факела в сопровождении полицейского эскорта: Ратушная площадь — улица Виру — Нарвское шоссе — улица Пронкси — Тартуское шоссе — Петербургское шоссе — Парк Юрьевой ночи.

Парк Юрьевой ночи

19.45 Прибудет оркестр Сил обороны и Караульный батальон

20.00 Юри Аарма прочтёт ”Tasuja”

20.03 В парк прибудут всадники на лошадях

20.07 Господин президент Арнольд Рюйтель зажжет костер свободы

20.09 Салют

20.10 ГИМН

20.15 Выступят с короткими речами представители городских властей, военные и общественные деятели Эстонии

20.50 Во дворе гостиницы Susi будет предложен традиционный солдатский суп