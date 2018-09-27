Управа Ласнамяэ подготовила квартирным товариществам ряд типовых документов

Услуга бесплатных юридических консультаций для членов квартирных товариществ успешно работает более 8 месяцев. За это время юристам поступило около 200 обращений от жителей города, из которых более 60% уже нашло своё решение.

”Проанализировав причины и темы наиболее частых обращений за помощью к комиссии по решению споров в квартирных товариществах, было принято решение разработать унифицированные документы для квартирных товариществ — устав и правила внутреннего распорядка. В открытом доступе документы выставлены не будут, так как эта услугу предназначена только для правления квартирного товарищества”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. Также старейшина добавила, что документы будут доступны абсолютно бесплатно.

Для получения разработанных документов необходимо, чтобы председатель квартирного товарищества направил заявку в управу Ласнамяэ по электронной почте — lasnamae@tallinnlv.ee или комиссии по решению споров в квартирных товариществах — info@progressor.ee .