27.09.2018, 13:59

Управа Ласнамяэ подготовила квартирным товариществам ряд типовых документов


rus.delfi.ee
EST
Lasnamäe majad
Foto on illustratiivneFoto: Martin Dremljuga

Управа района Ласнамяэ совместно с комиссией по решению споров в квартирных товариществах предлагают новую услугу правлению многоквартирных домов. Подготовлено два проекта документов на русском и эстонском языках — типовой устав и типовой проект распорядка в доме, которые квартирное товарищество может получить в своё пользование совершенно бесплатно.

Услуга бесплатных юридических консультаций для членов квартирных товариществ успешно работает более 8 месяцев. За это время юристам поступило около 200 обращений от жителей города, из которых более 60% уже нашло своё решение.

”Проанализировав причины и темы наиболее частых обращений за помощью к комиссии по решению споров в квартирных товариществах, было принято решение разработать унифицированные документы для квартирных товариществ — устав и правила внутреннего распорядка. В открытом доступе документы выставлены не будут, так как эта услугу предназначена только для правления квартирного товарищества”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. Также старейшина добавила, что документы будут доступны абсолютно бесплатно.

Для получения разработанных документов необходимо, чтобы председатель квартирного товарищества направил заявку в управу Ласнамяэ по электронной почте — lasnamae@tallinnlv.ee или комиссии по решению споров в квартирных товариществах — info@progressor.ee .

Напомним, что получить помощь юриста можно по вторникам и пятницам с 10.00 до 12.00 в здании управы Ласнамяэ по адресу Палласти 54. Необходимо записаться на консультацию по номеру телефона 5625 7713 или отправить заявку на электронную почту info@progressor.ee. Продолжительность одной консультации — 30 минут. При необходимости юрист может созвать круглый стол с участием конфликтующих сторон и присутствовать на собрании правления КТ.

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