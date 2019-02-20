Управа Ласнамяэ оштрафовала договорного партнера

В соответствии с условиями государственных поставок подрядчик Hong OÜ обязан был устранить выявленные недостатки в течение 24 часов после сделанного предписания.

Последующая проверка, проведенная 19 февраля, показала, что на некоторых тротуарах не были устранены выявленные недочёты по уборке, а также не выполнены работы по ликвидации гололеда или были выполнены некачественно. На основании выявленных недостатков по условиям договора компания Hong OÜ была оштрафована на 1000 евро.

”Планируется продолжить контрольные и инспекционные рейды. В случае обнаружения невыполнения условий договора к партнёру будут применяться денежные штрафы”, — сказала Мария Юферева-Скуратовски, старейшина района Ласнамяэ.