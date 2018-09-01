01.09.2018, 19:10

Управа Ласнамяэ обсудила на встрече с полицией безопасность района

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Управа Ласнамяэ обсудила на встрече с полицией безопасность района
Pressifoto

Состоялась рабочая встреча представителей управы Ласнамяэ и Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны, на которой обсудили вопросы безопасности района и дальнейшее сотрудничество, сообщает управа Ласнамяэ.

Участники встречи обсудили также актуальную в последние дни тему подростковой преступности и опасных ситуаций по району в целом. Как отметил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн, несмотря на участившиеся вызовы полиции в район, ситуация в Ласнамяэ находится под контролем. ”Мы уделяем особое внимание местам скопления подростков в Ласнамяэ. Можем сказать, что после наших рекомендаций усилить охрану в некоторых заведениях и торговых точках ситуация улучшилась. Молодёжь реже собирается шумными компаниями в этих местах и доставляет меньше неудобств посетителям”, — сказал на встрече Пярн.

Однако руководитель Пыхьяской префектуры отметил, что из-за использования предпринимателями более экономичного и часто единственного средства охраны в виде видеокамер в последнее время возросла нагрузка полиции. ”На анализ видео и поимку нарушителя так или иначе уходит время, что существенно замедляет работу полицейских”, — добавил Пярн.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с привлечением активных жителей в ряды помощников полицейских. Старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева выразила желание помочь в поиске людей, которые могли бы ассистировать полиции и следить за порядком в районе. ”Мы готовы к любой форме содействия. Призываем молодых и активных жителей Ласнамяэ, которым небезразличен наш район, проявить инициативу и встать на сторону общественного порядка. А мы в свою очередь подумаем, как поощрить их вклад в обеспечение безопасности района”, — сказала Юферева.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Ответ волости на запрос о помощи от нетрудоспособных родителей инвалида: держите 30 евро в месяц и помогайте ему сами

01.09.2018
В связи с административной реформой молодой человек с тяжелой формой инвалидности и аутистическими наклонностями перестал получать пособие, которое использовалось для его обучения. Его нетрудоспособные родители в шоке от ответа новой волости на их запросе о помощи, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ТАБЛИЦА: Покупка или аренда? В каких районах Эстонии разумнее купить квартиру в кредит, а в каких — снимать

01.09.2018
Kinnisvara 24 проанализировал более 8000 опубликованных летом этого года предложений о продаже и аренде квартир, чтобы выяснить, в каких районах Эстонии стоит купить, а в каких — снимать квартиру.
Подробнее


ВИДЕО DELFI: Проверьте себя! Смогут ли взрослые люди ответить на вопросы школьной программы?

01.09.2018
1 сентября - День знаний. И даже если вы уже не учитесь в школе, то школьные знания остались с вами навсегда. Или нет? Мы решили задать жителям Таллинна три вопроса из школьной программы и проверить, смогут ли они ответить на них.
Подробнее

Советник главы ДНР назвал организатора убийства Захарченко

01.09.2018
За убийством Александра Захарченко стояли Силы специальных операций Украины, заявил советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, задержанные по делу о покушении признались в поступившем им ”киевском заказе”.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €

ГРАФИК: Зарплата учителей растет: за последние пять лет "минималка" педагогов повысилась на 46%

01.09.2018
Рост зарплат учителей продолжится и в текущем году. К началу нового года минимальная зарплата учителей в Эстонии должна повыситься до 1250 евро, а средняя — как минимум до 1500 евро.
Подробнее

ВИДЕО TV3: Вышедшая из молодежной шайки: в бандах конопля сменилась более тяжелыми наркотиками, за деньги готовы избивать

01.09.2018
TV3 удалось поговорить с одной входившей в молодежную шайку несовершеннолетней, по словам которой нынешняя ситуация вышла из-под контроля и насилию не видно конца. В проблеме как таковой нет ничего нового, но насилие среди молодежи становится все более грубым.
Подробнее

Журналист Eesti Meedia под видом рабочего пробрался в Таллиннскую горуправу. Но его разоблачили и выпроводили

01.09.2018
По словам пресс-секретаря Таллиннской горуправы Туули Кох, в пятницу в 14:30 к главному зданию Таллиннской горуправы на площади Вабадузе подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина в желтом жилете и с большой сумкой на плече.
Подробнее


"Возможность стать не только человеком, который хорошо сбивает самолеты": как Захарченко руководил ДНР и воевал в Донбассе

01.09.2018
Похороны главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, убитого в пятницу в центре Донецка, состоятся в понедельник 3 сентября.
Подробнее