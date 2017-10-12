Управа Ласнамяэ о наркоточке: хотите за три дня до выборов раздуть какую-то чушь?

Прошла уже неделя с публикации статьи Eesti Ekpress о наркоточке в районе Сикупилли, в непосредственной близости к школам и детским садам. За это время ничего не изменилось — только валяющихся шприцев прибавилось.

Наркоманы по-прежнему жались друг к другу на трамвайной остановке, наркоторговце тоже не пытались скрыть свою деятельность. Вот, например, мужчины средних лет покупают наркотики за магазином Maxima на улице Палласти, и тут же идут курить за угол.

По словам руководителя МуПо Айвара Тоомпере, о поддержании таких мест в порядке и чистоте должна беспокоиться районная управа. Сикупилли же входит в зону, которой заведует управа Ласнамяэ.

На запрос Eesti Ekspress советник по прессе управы Ласнамяэ Ольга Нигровская ответила, что занимающиеся данным вопросом сотрудники отдела городского управления находятся на курсах, и вообще для ответа есть 30 дней. Также советник с укором спросила, что, мол, издание опять хочет за три дня до выборов ”какую-то чушь” раздуть?

После некоторых споров якобы прервали курсы одного из чиновников и пообещали послать ответ. Вскоре старейшина Ласнамяэ Мария Юыерева сообщила, что позвала владельца дома по адресу Сикупилли, 17 OÜ Ralt Finance на совещание, чтобы обсудить меры по поддержанию порядка и безопасности на участке.

Также районная управа заказал уборку двора дома к 11 октябрю. В этот день один человек действительно убрал двор и срубил покрывавший его кустарник. Однако валяющиеся везде шприцы остались нетронутыми.

Владельцы участка по адресу Сикупилли, 17 планируют снести находящийся там дом и построить 13-этажное новое здание. Для этого им нужно получить соответствующее разрешение на снос от города. Юферева сообщила, что Департамент городского планирования выдаст разрешение в ближайшие недели.

Вот так выглядели окрестности Сикупилли в сентябре: