Управа Ласнамяэ наметила ряд совместных проектов с посольством Германии

Главными темами обсуждения были темы образования и интеграции. Кристоф Эйхорн поделился опытом в сфере интеграционных программ, реализованных с помощью посольства Германии в Эстонии, а также рассказал о дальнейших планах в данной сфере.

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева и посол Германии Кристоф Эйхорн решили реализовать ряд совместных проектов в сфере образования и культурного обмена.

”Уверена, что опыт Германии в области мультикультурного образования может оказаться весьма интересным и полезным для Эстонии. Я думаю, что школьники Ласнамяэ были рады общению и обмену опытом со сверстниками из Германии. Несмотря на то, что мы все живем в Европейском союзе, культурных и образовательных контактов могло бы быть больше”, — отметила Мария Юферева.